السامرائي: طريق التنمية سينقل العراق من "المغنم" الى صاحب القرار

وقال السامرائي في تغريدة عبر تويتر، تابعتها السومرية نيوز، ان "طريق التنمية هو مشروع اقتصادي استراتيجي سينقل العراق من مرحلة " المغنم" الذي تتقاسمه الدول الى مرحلة صاحب القرار والشريك في حركة الاقتصاد والتجارة العالمية".وأضاف،" ندعم بقوة كل مشروع اقتصادي يسهم في نهضة البلاد".