العراق والمغرب يبحثان افاق التعاون القضائي بين البلدين

وذكر القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "زيدان والوفد المرافق له التقى الرئيس المنتدب للمجلس الاعلى للسلطة القضائية في المغرب محمد عبد النباوي خلال زيارة مقر المجلس الاعلى للقضاء في العاصمة المغربية الرباط، واستمع الى شرح موجز عن طبيعة النظام القضائي في المغرب".وبحث الجانبين، بحسب البيان،" افاق التعاون القضائي بين البلدين الشقيقين".