زيدان والطالبي يبحثان التشريعات الخاصة بالقضاء

وذكر بيان للقضاء ورد لـ السومرية نيوز، ان "زيدان التقى والوفد المرافق له رئيس مجلس النواب في المغرب راشيد الطالبي العلمي".وأضاف البيان، ان "الجانبين بحثا تبادل الافكار فيما يتعلق بالتشريعات الخاصة بالقضاء".