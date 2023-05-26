بارزاني: اللجنة المالية انتهكت اتفاقية بغداد واربيل بشأن الموازنة

وقال بارزاني في تغريدة على تويتر تابعتها السومرية نيوز: "أدخلت مجموعة في اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي تغييرات على مشروع الموازنة الاتحادية، منتهكة بذلك اتفاقية مسبقة أبرمناها مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وحكومته".‏وأضاف: "الاتفاقية هي حجر الأساس للتعاون بين أربيل وبغداد وعلى الأطراف جميعها احترام بنودها".