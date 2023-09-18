البرلمان يعقد جلسته الخامسة عشر

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس ورد لـ السومرية نيوز، أن "المندلاوي، افتتح أعمال الجلسة رقم 15 من الـــدورة الانتخابية الخامسة في السنـة التشريعية الثانية - الفصـــل التشريعـــي الثاني".وبحسب البيان، فإن عدد الحضور 181 نائباً