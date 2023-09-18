مجلس النواب يرفع جلسته.. هذا ما تضمنته

وذكر بيان للمجلس، ورد لـ السومرية نيوز، أن مجلس النواب رفع جلسته التي عقدها اليوم.وخلال الجلسة، تم إنهاء "القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة روسيا الاتحادية"، بالإضافة إلى إنهاء "القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق معاهدة الشراكة الاستراتيجية بين حكومة جمهورية العراق والجمهورية الفرنسية".وأتم البرلمان "تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري".وأنهى المجلس أيضاً "تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى النظام الاساسي للمجلس الدولي للتمور".فيما أجل مجلس النواب التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التأمين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام رقم (٤٧) لسنة ۱۹۹۰. كما أجل أيضاً "التصويت على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق".وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس النواب جلسته الـ15، برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس محسن المندلاوي، وحضور 181 نائباً.