العراق وايران يبحثان التعاون في الاختصاص القضائي والقانوني

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس رئيس مجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان الأخير "أستقبل الوفد القضائي الإيراني برئاسة غريب أبادي مساعد السلطة القضائية للشؤون الدولية وأمين لجنة حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية رفقة عدد من القضاة المختصين، إذ بحث الجانبين استكمال التعاون بين البلدين في الاختصاص القضائي والقانوني".