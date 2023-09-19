من نيويورك.. السوداني يؤكد لميقاتي دعم لبنان في تجاوز التحديات الاقتصادية

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "السوداني التقى، في نيويورك، رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بدورتها الثامنة والسبعين".وشهد اللقاء، بحسب البيان، "التباحث في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تدعيم الشراكة بينهما على مختلف الصعد والمجالات".وأكد رئيس مجلس الوزراء "دعم العراق لاستقرار لبنان وجهوده في تجاوز التحديات الاقتصادية وآثار الأزمات الإقليمية والعالمية، من منطلق المواقف المبدئية تجاه الأشقّاء، وأهمية تنمية التكامل الاقتصادي، وترسيخ أواصر التعاون بين البلدين، لما فيه مصلحة الشعبين العراقي واللبناني".من جانبه، ثمّن ميقاتي، "مواقف العراق المساندة، واستمرار الدعم الذي يقدمه للبنان"، مشيراً إلى "أهمية الانفتاح على المزيد من الفرص الاقتصادية والاستثمارية ذات النفع المتبادل، فضلاً عن التنسيق المشترك في مواجهة التحديات الاقتصادية وتبعات الأزمات العالمية والتغيّرات المناخية التي طالت دول المنطقة".