"العزم" يدعو لاستكمال المشاورات بخصوص منصب رئيس البرلمان

دعا تحالف "العزم"، الأحد، القوى السياسية الى استكمال مشاوراتها بخصوص منصب رئيس مجلس النواب.

وقال التحالف في بيان، إن ذلك يأتي "استناداً الى المادة 12 ثالثا من النظام الداخلي للبرلمان والتي تنص على وجوب انتخاب رئيس للمجلس بعد خلو المنصب في اول جلسة انعقاد دون الاشارة الى طبيعة الجلسة".

وأصدرت المحكمة الاتحادية، في (14 تشرين الثاني 2023)، حكماً بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من البرلمان، الأمر الذي دفع بتحالف تقدم الى مقاطعة جلسات المجلس وتقديم ثلاثة وزراء استقالاتهم من الحكومة.