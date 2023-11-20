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المحكمة الاتحادية تحكم بعدم صحة تعليمات صدرت خلال فترة تصريف الاعمال اليومية
سياسة
2023-11-20 | 05:26
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
7,345 مشاهدة
السومرية نيوز – محليات
نظرت المحكمة الاتحادية العليا، بالدعوى بالعدد (235/اتحادية/2023) المتضمنة الطعن بصحة تعليمات تشكيلات دوائر الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومهماتها رقم (2) لسنة 2022 لصدورها خلال فترة تصريف الاعمال اليومية للحكومة السابقة.
وذكرت المحكمة الاتحادية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "المحكمة قررت الحكم بعدم صحة التعليمات رقم (2) لسنة 2022 الصادرة عن المدعى عليه رئيس مجلس الوزراء / اضافة لوظيفته المنشورة في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4694) في 17 /10 /2022 لصدورها خلال فترة تصريف الاعمال اليومية للحكومة السابقة، حكماً باتاً وملزماً لكافة السلطات ".
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