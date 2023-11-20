رشيد يوقع في باكو على مذكرات تفاهم بين العراق وأذربيجان

وقالت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "التقى رئيس الجمهورية في قصر زوغولبا الرئاسي في العاصمة الأذرية باكو، نظيره الأذربيجاني، وفي مُستهل اللقاء جرى بحث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والتنموية على الساحة الدولية، سيما الوضع في غزة ومواقف العراق وأذربيجان منها، حيث أعرب الرئيس عن شكره للرئيس علييف على الدعوة التي وجهها لفخامته واهتمام أذربيجان بتطوير العلاقات الثنائية، مؤكداً أن العراق يبادل الجانب الأذربيجاني تلك الرغبة في تعزيز العلاقات ورفع مستواها وبما يحقق المصالح المشتركة".وأشار رئيس الجمهورية بحسب البيان إلى أن "البلدين يرتبطان بعلاقات سياسية وتاريخية ودينية الأمر الذي يشجع على عقد شراكات متميزة طويلة الأجل بين البلدين وتم الاتفاق على توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات في مجالات متعددة تحقق فرصاً كبيرة للتعاون الاقتصادي والتجاري والسياحي والتشاور السياسي والعمل والسلامة المهنية".بدوره ثمن الرئيس إلهام علييف "توجهات الرئيس في مد جسور التعاون البنّاء بين البلدين وبما يخدم الرفاه والازدهار للشعبين الصديقين"، مؤكداً حرص أذربيجان على "تعضيد أواصر التعاون مع العراق في مختلف المجالات".كما جرى عقد مباحثات موسعة للملفات المشتركة بين الجانبين ترأسها عن الجانب العراقي رئيس الجمهورية وبحضور معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، وعضو مجلس النواب محمد صديق محمد، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية محمد بحر العلوم، والقائم بالأعمال لجمهورية العراق في باكو مكي المعموري، ورئيس سلطة الطيران عماد الأسدي، ورئيس هيئة السياحة ظافر مهدي ومدير النقل الجوي محمد جودت".فيما ترأسها عن الجانب الأذري رئيس الجمهورية الهام علييف وبحضور وزير الخارجية جيهان بايرموف، ومساعد الرئيس الأذري حكمت حاجيف، ومعالي وزير العمل ساحل باباييف، ومعالي وزير النقل والتطوير الرقمي رشاد نابيف، ومعالي وزير الاقتصاد ميكائيل جباروف، وسفير أذربيجان في العراق ناصر ممدوف".