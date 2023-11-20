الأربعاء المقبل.. انتخاب رئيس مجلس النواب

تنشر السومرية نيوز، جدول أعمال جلسة مجلس النواب ليوم الأربعاء المقبل، يتضمن انتخاب رئيس البرلمان.

وأصدرت المحكمة الاتحادية، في (14 تشرين الثاني 2023)، حكماً بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من البرلمان، الأمر الذي دفع بتحالف تقدم الى مقاطعة جلسات المجلس وتقديم ثلاثة وزراء استقالاتهم من الحكومة.

وأدناه تفاصيل جدول أعمال الجلسة..