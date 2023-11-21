بينها يخص استيراد الهواتف.. السومرية تنشر القرارات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء اليوم

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "السوداني ترأس الجلسة الاعتيادية السابعة والأربعين لمجلس الوزراء، جرى خلالها بحث تطورات الأوضاع العامة في عموم البلاد، ومناقشة سير تنفيذ البرنامج الحكومي، بجميع محاوره وأهدافه الأساسية، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".وفي مستهل الجلسة، قدم رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان "تعازيه بحادث السير الأليم، الذي أودى بحياة عدد من أعضاء الكادر التعليمي لمعلّمي ومعلّمات مدرسة الإبراهيمي في ناحية سفوان بمحافظة البصرة، الذي شهد وفاة (عشرة) من الكوادر التعليمية و (ثلاثة) أطفال".ووجه السوداني، " بإرسال وفد لتقديم كل المساعدة والعون والدعم الممكن لأهالي الضحايا المكلومين، ومتابعة احتياجاتهم".وفي مجال تنظيم التجارة، وعمليات استيراد بعض المواد والسلع، التي يضطر بعض التجار لتمويلها من السوق غير الرسمية للعملة الأجنبية، وما يترتب على ذلك التمويل من انعكاسات سلبية على سعر الصرف، فقد اتخذ مجلس الوزراء "جملة قرارات وإجراءات هدفها تسهيل استفادة مستوردي سلع (الذهب، السيارات، الهواتف النقّالة، السكائر)، من خدمات منصّة التحويلات المالية الخارجية المصرفية، بما يسهل على مستوردي هذه السلع الحصول على التمويل بالعملة الأجنبية بسعر الصرف الرسمي ويغنيهم عن اللجوء لشراء العملة الأجنبية من السوق غير الرسمية، وهو ما سينعكس إيجابًا على خفض سعر العملة الأجنبية في السوق غير الرسمية، إذ إنّ التجارة في المواد المذكورة تشكل جزءًا كبيرًا من الطلبات على العملة الأجنبية في السوق غير الرسمية، حيث تضمنت تلك القرارات تخفيض الرسوم الجمركية على الحاويات وتخفيض آخر يخصّ رسوم استيراد السكائر واعتماد شهادات المنشأ الصادرة من الغرف التجارية للدول المصدرة، كما تضمنت تلك القرارات تبسيط إجراءات استيراد الذهب عبر المنافذ الجوية وبخدمة 24 ساعة".وواصل مجلس الوزراء، وفق البيان "النظر في موضوعات الجلسة، فعلى مسار الإصلاح الاقتصادي المندرج ضمن أولويات الحكومة، قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة وزير التخطيط، وعضوية ؛ وزراء الداخلية والإعمار والإسكان والتعليم العالي والبحث العلمي والعدل ووزيري الداخلية والمالية في حكومة إقليم كردستان العراق، والأمين العام لمجلس الوزراء ورئيس الدائرة القانونية في مجلس الوزراء ومدير عام الكمارك ورئيس هيئة المنافذ الحدودية ومدير عام الضرائب؛ تتولى المهامّ الآتية:-مراجعة إجراءات توحيد السياسة الكمركية في جميع المنافذ الحدودية والبرية والبحرية والمطارات، واقتراح القرارات اللازمة لتنفيذ ما ورد في المنهاج الوزاري بهذا الخصوص.-وضع رؤية شاملة وموحدة لتنفيذ السياسات الكمركية وقوانين حماية المنتج والقرارات الخاصة بهذا الشأن.-مراجعة آليات تنفيذ قانون هيئة المنافذ الحدودية رقم (30 لسنة 2016)، وتعديلاته، واقتراح المعالجات اللازمة لتمكين الهيئة والجهات المعنية من أداء مهامّها، وأن تستكمل اللجنة عملها خلال شهر، ولها الاستعانة بمن تشاء من المختصين.وفي إطار الدعم المتواصل للقطاع الزراعي على وفق ما جاء في البرنامج الحكومي، أقرّ مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (230308 ق) بحسب الآتي:1. تخويل شركة ما بين النهرين العامة للبذور والشركة العراقية لإنتاج البذور صلاحية التعاقد مع معامل القطاع الخاص المجازة (معامل تفريط وتجفيف الذرة الصفراء) استثناءً من أساليب التعاقد في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014).2. استخدام مطارات وزارة الدفاع مساحات لتسلّم عرانيص الذرة الصفراء بإدارة وزارة الزراعة وإشرافها.3. تخصيص (150) مليار دينار بالإضافة إلى المبالغ المتبقية من المبالغ المخصصة سابقًا لشراء عرانيص الذرة الصفراء لموسم (2023– 2024).4. اعتماد سعر (380) ألف دينار لشراء الطن الواحد من عرانيص الذرة الصفراء.5. اعتماد سعر (435) ألف دينار لبيع الطن الواحد من حبوب الذرة الصفراء.شريطة قيام وزارة الزراعة ابتداءً بتسليم حصّة وزارة المالية بنسبة (70%) عن حاصل بيع الذرة الصفراء لموسم (2022– 2023)، والالتزام بنصّ المادة (44) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق، للسنوات المالية (2023– 2024– 2025)، بالنسبة للمواسم المقبلة.وفي الملفّ نفسه، تقرر تعديل قرار مجلس الوزراء 248 لسنة 2022، بحسب الآتي:-الموافقة على إنشاء مراكز تسويق الحبوب (السايلو)، في محافظتي واسط وكركوك؛ لزيادة الطاقة الخزنية من إيرادات الشركة العامة لتجارة الحبوب.وفي القطاع النفطي، جرى إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (230270 ق)، التي تتضمن الموافقة على ما مثبت في كتاب وزارة النفط بشأن تصويب قرار مجلس الوزراء (23068 لسنة 2023)، والفقرة (5) من قرار مجلس الوزراء (23188 لسنة 2023)، بشأن تسعيرة المنتجات النفطية.وفي ملفّ النفط ايضًا، أقرّ مجلس الوزراء ما يأتي:1-نفاذ قراري مجلس الوزراء (100 و 189 لسنة 2022) لتنفيذهما من وزارة النفط، بحسب كتابها في 16 تشرين الأول 2023.2- تعديل قرار مجلس الوزراء (23 لسنة 2022)، بتحمّل شركة توزيع المنتجات النفطية مبلغ الضرائب التي ستترتب على العقد محلّ البحث، ثم يجري لاحقًا، بعد تحديد مبلغها وانطباق وصف (دينًا حكوميًّا عليها)، عرض الموضوع على مجلس الوزراء، على وفق صلاحياته بالتنازل أو الشطب أو التأجيل المنصوص في قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019) المعدّل.وضمن جهود الحكومة في تطوير قطاع الغاز واستثماره بالشكل الأمثل، أقرّ مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للطاقة (23097ط لسنة 2023) بشأن مناقصة تحديث محطّة تحلية الغاز، وإنشاء وحدة النايتروجين ومنشآت كبس وتجفيف غاز حقل غرب القرنة/ 2، بحسب الآتي:-الموافقة على المناقصة المتعلقة بتحديث محطة تحلية الغاز، وإنشاء وحدة النايتروجين ومنشآت كبس الغاز وتجفيفه، لحقل غرب القرنة/ 2 بعهدة شركة (SICIM SpA) الإيطالية، بمبلغ إجمالي (619) مليون دولار، من منشأ إيطالي، بفترة تنفيذ أمدُها (990 يومًا).كما وافق مجلس الوزراء على توصية المجلس الوزاري للطاقة (23093ط لسنة 2023) بشأن مشروع استثمار غاز حقل ابن عمر، بحسب الآتي:1. التوصية إلى مجلس الوزراء لاستثناء مشروع استثمار غاز (حقل بن عمر) من قرار مجلس الوزراء (245 لسنة 2019) المعدل بقرار مجلس الوزراء (23374) لسنة 2023، بشأن إعلان المشروعات الاستثمارية حصرًا، من خلال الهيئة الوطنية للاستثمار.2. ضمان دفع الأموال من خلال وزارة المالية (ضمانة دفع)، تُحدد من قبل وزارة النفط من 21 تشرين الثاني 2023، في ضوء التخصيصات المرصدة بالموازنة سنويًّا.3. يكون التسديد المالي للفواتير لكامل المستحقات بواسطة النفط الخام، فقط من خلال شركة تسويق النفط (سومو)، استثناءً من تعليمات تسهيل تنفيذ الموازنة.واستمرارًا لجهود الحكومة في تطوير قطاع الكهرباء ومعالجة أزماته، فقد أقرّ مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للطاقة (23091 ط لسنة 2023) بشأن مشروع الربط الكهربائي العراقي - السعودي، بحسب الآتي:1. إحالة تنفيذ الأعمال الاستشارية لمشروع الربط الكهربائي العراقي – السعودي إلى شركة تيتراتيك (Terta Tech) لحصولها على أعلى درجة تقويم فني ومالي، بكلفة إجمالية (1.088.652) دولار، فقط مليون وثمانية وثمانون ألفًا وستمئة واثنان وخمسون دولارًا، في ستة أشهر.2. تخويل وزارة الكهرباء صلاحية توقيع العقد الثلاثي ضمن تخصيصات الموازنة التشغيلية، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014).واستنادًا إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء، في دعم القطاع الرياضي بمختلف الفعاليات الرياضية، فقد وافق مجلس الوزراء على تخصيص مبلغ 923 مليون دينار، من إجماليّ الموازنة المرصدة لبطولة كأس آسيا للقوس والسهم/ المرحلة الأولى، التي ستُقام في العاصمة بغداد للمدة من 20-25 شباط 2024، من أجل أن تكون بالمستوى اللائق والمطابق لشروط الاتحاد الدولي للقوس والسهم، وذلك بحسب كتاب وزارة الشباب والرياضة المؤرخ في 19 تشرين الثاني 2023.وفي إطار الحدّ من تفشي ظاهرة المخدرات، والتخفيف من آثارها، أقرّ مجلس الوزراء، تخصيص وزارة المالية مبلغ عشرة مليارات دينار إلى وزارة الداخلية/ المديرية العامة لشؤون المخدّرات والمؤثرات العقلية؛ لصيانة مراكز تأهيل المتعاطين القسرية وترميمها، ويُخصص المبلغ من احتياطي الطوارئ، استنادًا إلى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق، للسنوات المالية الثلاث.وفي ملفّ التصنيع الحربي، أقرّ مجلس الوزراء تسلّم المخلفات الحديدية كافة، التي تشمل الأسلحة، المعدات العسكرية، المخلّفات العسكرية، المعادن الملونة (النحاس، البراص، الألمنيوم) المستولى عليها من الأجهزة الأمنية، إلى هيئة التصنيع الحربي، بعد اكتساب الحكم عليها الدرجةَ القطعية من المحاكم المختصة.كما وافق المجلس على شمول هيئة التصنيع الحربي بأحكام قانون الكمارك 23 لسنة 1984 المعدّل، شريطة أن يكون المستفيدَ النهائي من البضائع المستوردة من الهيئة آنفًا والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي".