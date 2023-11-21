بينها يخص استيراد الهواتف.. السومرية تنشر القرارات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء اليوم

Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
انتخابات مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الكشف عن إصابة 10 جنود أمريكيين في العراق
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

بينها يخص استيراد الهواتف.. السومرية تنشر القرارات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء اليوم

سياسة

2023-11-21 | 11:28
بينها يخص استيراد الهواتف.. السومرية تنشر القرارات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء اليوم
3,929 مشاهدة

عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية السابعة والأربعين برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، فيما اصدر عدة قرارات بينها يخص استيراد الهواتف النقالة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "السوداني ترأس الجلسة الاعتيادية السابعة والأربعين لمجلس الوزراء، جرى خلالها بحث تطورات الأوضاع العامة في عموم البلاد، ومناقشة سير تنفيذ البرنامج الحكومي، بجميع محاوره وأهدافه الأساسية، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".


وفي مستهل الجلسة، قدم رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان "تعازيه بحادث السير الأليم، الذي أودى بحياة عدد من أعضاء الكادر التعليمي لمعلّمي ومعلّمات مدرسة الإبراهيمي في ناحية سفوان بمحافظة البصرة، الذي شهد وفاة (عشرة) من الكوادر التعليمية و (ثلاثة) أطفال".


ووجه السوداني، " بإرسال وفد لتقديم كل المساعدة والعون والدعم الممكن لأهالي الضحايا المكلومين، ومتابعة احتياجاتهم".


وفي مجال تنظيم التجارة، وعمليات استيراد بعض المواد والسلع، التي يضطر بعض التجار لتمويلها من السوق غير الرسمية للعملة الأجنبية، وما يترتب على ذلك التمويل من انعكاسات سلبية على سعر الصرف، فقد اتخذ مجلس الوزراء "جملة قرارات وإجراءات هدفها تسهيل استفادة مستوردي سلع (الذهب، السيارات، الهواتف النقّالة، السكائر)، من خدمات منصّة التحويلات المالية الخارجية المصرفية، بما يسهل على مستوردي هذه السلع الحصول على التمويل بالعملة الأجنبية بسعر الصرف الرسمي ويغنيهم عن اللجوء لشراء العملة الأجنبية من السوق غير الرسمية، وهو ما سينعكس إيجابًا على خفض سعر العملة الأجنبية في السوق غير الرسمية، إذ إنّ التجارة في المواد المذكورة تشكل جزءًا كبيرًا من الطلبات على العملة الأجنبية في السوق غير الرسمية، حيث تضمنت تلك القرارات تخفيض الرسوم الجمركية على الحاويات وتخفيض آخر يخصّ رسوم استيراد السكائر واعتماد شهادات المنشأ الصادرة من الغرف التجارية للدول المصدرة، كما تضمنت تلك القرارات تبسيط إجراءات استيراد الذهب عبر المنافذ الجوية وبخدمة 24 ساعة".


وواصل مجلس الوزراء، وفق البيان "النظر في موضوعات الجلسة، فعلى مسار الإصلاح الاقتصادي المندرج ضمن أولويات الحكومة، قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة وزير التخطيط، وعضوية ؛ وزراء الداخلية والإعمار والإسكان والتعليم العالي والبحث العلمي والعدل ووزيري الداخلية والمالية في حكومة إقليم كردستان العراق، والأمين العام لمجلس الوزراء ورئيس الدائرة القانونية في مجلس الوزراء ومدير عام الكمارك ورئيس هيئة المنافذ الحدودية ومدير عام الضرائب؛ تتولى المهامّ الآتية:

-مراجعة إجراءات توحيد السياسة الكمركية في جميع المنافذ الحدودية والبرية والبحرية والمطارات، واقتراح القرارات اللازمة لتنفيذ ما ورد في المنهاج الوزاري بهذا الخصوص.
-وضع رؤية شاملة وموحدة لتنفيذ السياسات الكمركية وقوانين حماية المنتج والقرارات الخاصة بهذا الشأن.
-مراجعة آليات تنفيذ قانون هيئة المنافذ الحدودية رقم (30 لسنة 2016)، وتعديلاته، واقتراح المعالجات اللازمة لتمكين الهيئة والجهات المعنية من أداء مهامّها، وأن تستكمل اللجنة عملها خلال شهر، ولها الاستعانة بمن تشاء من المختصين.

وفي إطار الدعم المتواصل للقطاع الزراعي على وفق ما جاء في البرنامج الحكومي، أقرّ مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (230308 ق) بحسب الآتي:
1. تخويل شركة ما بين النهرين العامة للبذور والشركة العراقية لإنتاج البذور صلاحية التعاقد مع معامل القطاع الخاص المجازة (معامل تفريط وتجفيف الذرة الصفراء) استثناءً من أساليب التعاقد في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014).
2. استخدام مطارات وزارة الدفاع مساحات لتسلّم عرانيص الذرة الصفراء بإدارة وزارة الزراعة وإشرافها.
3. تخصيص (150) مليار دينار بالإضافة إلى المبالغ المتبقية من المبالغ المخصصة سابقًا لشراء عرانيص الذرة الصفراء لموسم (2023– 2024).
4. اعتماد سعر (380) ألف دينار لشراء الطن الواحد من عرانيص الذرة الصفراء.
5. اعتماد سعر (435) ألف دينار لبيع الطن الواحد من حبوب الذرة الصفراء.
شريطة قيام وزارة الزراعة ابتداءً بتسليم حصّة وزارة المالية بنسبة (70%) عن حاصل بيع الذرة الصفراء لموسم (2022– 2023)، والالتزام بنصّ المادة (44) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق، للسنوات المالية (2023– 2024– 2025)، بالنسبة للمواسم المقبلة.

وفي الملفّ نفسه، تقرر تعديل قرار مجلس الوزراء 248 لسنة 2022، بحسب الآتي:
-الموافقة على إنشاء مراكز تسويق الحبوب (السايلو)، في محافظتي واسط وكركوك؛ لزيادة الطاقة الخزنية من إيرادات الشركة العامة لتجارة الحبوب.

وفي القطاع النفطي، جرى إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (230270 ق)، التي تتضمن الموافقة على ما مثبت في كتاب وزارة النفط بشأن تصويب قرار مجلس الوزراء (23068 لسنة 2023)، والفقرة (5) من قرار مجلس الوزراء (23188 لسنة 2023)، بشأن تسعيرة المنتجات النفطية.

وفي ملفّ النفط ايضًا، أقرّ مجلس الوزراء ما يأتي:
1-نفاذ قراري مجلس الوزراء (100 و 189 لسنة 2022) لتنفيذهما من وزارة النفط، بحسب كتابها في 16 تشرين الأول 2023.
2- تعديل قرار مجلس الوزراء (23 لسنة 2022)، بتحمّل شركة توزيع المنتجات النفطية مبلغ الضرائب التي ستترتب على العقد محلّ البحث، ثم يجري لاحقًا، بعد تحديد مبلغها وانطباق وصف (دينًا حكوميًّا عليها)، عرض الموضوع على مجلس الوزراء، على وفق صلاحياته بالتنازل أو الشطب أو التأجيل المنصوص في قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019) المعدّل.

وضمن جهود الحكومة في تطوير قطاع الغاز واستثماره بالشكل الأمثل، أقرّ مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للطاقة (23097ط لسنة 2023) بشأن مناقصة تحديث محطّة تحلية الغاز، وإنشاء وحدة النايتروجين ومنشآت كبس وتجفيف غاز حقل غرب القرنة/ 2، بحسب الآتي:

-الموافقة على المناقصة المتعلقة بتحديث محطة تحلية الغاز، وإنشاء وحدة النايتروجين ومنشآت كبس الغاز وتجفيفه، لحقل غرب القرنة/ 2 بعهدة شركة (SICIM SpA) الإيطالية، بمبلغ إجمالي (619) مليون دولار، من منشأ إيطالي، بفترة تنفيذ أمدُها (990 يومًا).

كما وافق مجلس الوزراء على توصية المجلس الوزاري للطاقة (23093ط لسنة 2023) بشأن مشروع استثمار غاز حقل ابن عمر، بحسب الآتي:
1. التوصية إلى مجلس الوزراء لاستثناء مشروع استثمار غاز (حقل بن عمر) من قرار مجلس الوزراء (245 لسنة 2019) المعدل بقرار مجلس الوزراء (23374) لسنة 2023، بشأن إعلان المشروعات الاستثمارية حصرًا، من خلال الهيئة الوطنية للاستثمار.
2. ضمان دفع الأموال من خلال وزارة المالية (ضمانة دفع)، تُحدد من قبل وزارة النفط من 21 تشرين الثاني 2023، في ضوء التخصيصات المرصدة بالموازنة سنويًّا.
3. يكون التسديد المالي للفواتير لكامل المستحقات بواسطة النفط الخام، فقط من خلال شركة تسويق النفط (سومو)، استثناءً من تعليمات تسهيل تنفيذ الموازنة.

واستمرارًا لجهود الحكومة في تطوير قطاع الكهرباء ومعالجة أزماته، فقد أقرّ مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للطاقة (23091 ط لسنة 2023) بشأن مشروع الربط الكهربائي العراقي - السعودي، بحسب الآتي:
1. إحالة تنفيذ الأعمال الاستشارية لمشروع الربط الكهربائي العراقي – السعودي إلى شركة تيتراتيك (Terta Tech) لحصولها على أعلى درجة تقويم فني ومالي، بكلفة إجمالية (1.088.652) دولار، فقط مليون وثمانية وثمانون ألفًا وستمئة واثنان وخمسون دولارًا، في ستة أشهر.
2. تخويل وزارة الكهرباء صلاحية توقيع العقد الثلاثي ضمن تخصيصات الموازنة التشغيلية، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014).

واستنادًا إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء، في دعم القطاع الرياضي بمختلف الفعاليات الرياضية، فقد وافق مجلس الوزراء على تخصيص مبلغ 923 مليون دينار، من إجماليّ الموازنة المرصدة لبطولة كأس آسيا للقوس والسهم/ المرحلة الأولى، التي ستُقام في العاصمة بغداد للمدة من 20-25 شباط 2024، من أجل أن تكون بالمستوى اللائق والمطابق لشروط الاتحاد الدولي للقوس والسهم، وذلك بحسب كتاب وزارة الشباب والرياضة المؤرخ في 19 تشرين الثاني 2023.

وفي إطار الحدّ من تفشي ظاهرة المخدرات، والتخفيف من آثارها، أقرّ مجلس الوزراء، تخصيص وزارة المالية مبلغ عشرة مليارات دينار إلى وزارة الداخلية/ المديرية العامة لشؤون المخدّرات والمؤثرات العقلية؛ لصيانة مراكز تأهيل المتعاطين القسرية وترميمها، ويُخصص المبلغ من احتياطي الطوارئ، استنادًا إلى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق، للسنوات المالية الثلاث.

وفي ملفّ التصنيع الحربي، أقرّ مجلس الوزراء تسلّم المخلفات الحديدية كافة، التي تشمل الأسلحة، المعدات العسكرية، المخلّفات العسكرية، المعادن الملونة (النحاس، البراص، الألمنيوم) المستولى عليها من الأجهزة الأمنية، إلى هيئة التصنيع الحربي، بعد اكتساب الحكم عليها الدرجةَ القطعية من المحاكم المختصة.

كما وافق المجلس على شمول هيئة التصنيع الحربي بأحكام قانون الكمارك 23 لسنة 1984 المعدّل، شريطة أن يكون المستفيدَ النهائي من البضائع المستوردة من الهيئة آنفًا والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي".
>>  انضم الى السومرية على واتساب
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
Morning Live
Play
Morning Live
المرأة الثانية في حياة الرجل...حب حقيقي أم مجرد نزوة؟ - الحلقة ١٥٤ | الموسم 2
05:00 | 2023-11-21
Play
المرأة الثانية في حياة الرجل...حب حقيقي أم مجرد نزوة؟ - الحلقة ١٥٤ | الموسم 2
05:00 | 2023-11-21
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الخلاني في بغداد - الحلقة ١٥٠ | الموسم 6
04:00 | 2023-11-21
Play
ساحة الخلاني في بغداد - الحلقة ١٥٠ | الموسم 6
04:00 | 2023-11-21
Celebrity
Play
Celebrity
الفنان نور قناعه - الحلقة ٣٧ | الموسم 2
14:30 | 2023-11-20
Play
الفنان نور قناعه - الحلقة ٣٧ | الموسم 2
14:30 | 2023-11-20
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-11-20
Play
نشرة ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-11-20
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-11-2023 | 2023
11:30 | 2023-11-20
Play
العراق في دقيقة 20-11-2023 | 2023
11:30 | 2023-11-20
عشرين
Play
عشرين
برلمان مربك .. جلسات استثنائية ورئيس منزوع العضوية! - الحلقة ٣٣ | الموسم 2
15:30 | 2023-11-19
Play
برلمان مربك .. جلسات استثنائية ورئيس منزوع العضوية! - الحلقة ٣٣ | الموسم 2
15:30 | 2023-11-19
خط أحمر
Play
خط أحمر
زوجة قتلت عشيقها الأول مع عشيقها الثاني - الحلقة ٣٠ | الموسم 6
14:30 | 2023-11-19
Play
زوجة قتلت عشيقها الأول مع عشيقها الثاني - الحلقة ٣٠ | الموسم 6
14:30 | 2023-11-19
رحال
Play
رحال
ناحية البغدادي محافظة الانبار - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
13:30 | 2023-11-18
Play
ناحية البغدادي محافظة الانبار - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
13:30 | 2023-11-18
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ١٨ الى ٢٤ تشرين الثاني ٢٠٢٣ | 2023
02:00 | 2023-11-18
Play
من ١٨ الى ٢٤ تشرين الثاني ٢٠٢٣ | 2023
02:00 | 2023-11-18
Biotic
Play
Biotic
اسباب الكآبة في الخريف - الحلقة ٣٠ | الموسم 2
15:00 | 2023-11-17
Play
اسباب الكآبة في الخريف - الحلقة ٣٠ | الموسم 2
15:00 | 2023-11-17
الأكثر مشاهدة
Morning Live
Play
Morning Live
المرأة الثانية في حياة الرجل...حب حقيقي أم مجرد نزوة؟ - الحلقة ١٥٤ | الموسم 2
05:00 | 2023-11-21
Play
المرأة الثانية في حياة الرجل...حب حقيقي أم مجرد نزوة؟ - الحلقة ١٥٤ | الموسم 2
05:00 | 2023-11-21
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الخلاني في بغداد - الحلقة ١٥٠ | الموسم 6
04:00 | 2023-11-21
Play
ساحة الخلاني في بغداد - الحلقة ١٥٠ | الموسم 6
04:00 | 2023-11-21
Celebrity
Play
Celebrity
الفنان نور قناعه - الحلقة ٣٧ | الموسم 2
14:30 | 2023-11-20
Play
الفنان نور قناعه - الحلقة ٣٧ | الموسم 2
14:30 | 2023-11-20
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-11-20
Play
نشرة ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-11-20
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-11-2023 | 2023
11:30 | 2023-11-20
Play
العراق في دقيقة 20-11-2023 | 2023
11:30 | 2023-11-20
عشرين
Play
عشرين
برلمان مربك .. جلسات استثنائية ورئيس منزوع العضوية! - الحلقة ٣٣ | الموسم 2
15:30 | 2023-11-19
Play
برلمان مربك .. جلسات استثنائية ورئيس منزوع العضوية! - الحلقة ٣٣ | الموسم 2
15:30 | 2023-11-19
خط أحمر
Play
خط أحمر
زوجة قتلت عشيقها الأول مع عشيقها الثاني - الحلقة ٣٠ | الموسم 6
14:30 | 2023-11-19
Play
زوجة قتلت عشيقها الأول مع عشيقها الثاني - الحلقة ٣٠ | الموسم 6
14:30 | 2023-11-19
رحال
Play
رحال
ناحية البغدادي محافظة الانبار - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
13:30 | 2023-11-18
Play
ناحية البغدادي محافظة الانبار - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
13:30 | 2023-11-18
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ١٨ الى ٢٤ تشرين الثاني ٢٠٢٣ | 2023
02:00 | 2023-11-18
Play
من ١٨ الى ٢٤ تشرين الثاني ٢٠٢٣ | 2023
02:00 | 2023-11-18
Biotic
Play
Biotic
اسباب الكآبة في الخريف - الحلقة ٣٠ | الموسم 2
15:00 | 2023-11-17
Play
اسباب الكآبة في الخريف - الحلقة ٣٠ | الموسم 2
15:00 | 2023-11-17
نعم
نعم
سيواجهون رفضاً دولياً
سيواجهون رفضاً دولياً
وصولهم يمثل خطورة عليهم
وصولهم يمثل خطورة عليهم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.