مجلس النواب يرفع جلسته المخصصة لانتهاكات السيادة

وخلال الجلسة دعا مجلس النواب، الحكومة العراقية الى تنفيذ قرار إخراج القوات الأجنبية من البلاد، فيما رفض الاعتداءات المستمرة على الاراضي العراقية.وقال المجلس في بيان، إن "رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، يدعو الحكومة إلى تنفيذ قرار مجلس النواب رقم (١٨) لسنة ٢٠٢٠، المتعلق بإخراج القوات الأجنبية وإنهاء مهامها في العراق، بناء على تطور القدرات الأمنية العراقية، وعدم وجود أي اتفاقية جديدة مع القوات الأجنبية توجب البقاء".وأضاف المندلاوي أن "مجلس النواب يستنكر ويرفض الاعتداءات المستمرة على الاراضي العراقية من اي جهة ولأي سبب كان، ويُدين بشدة الاستهداف الأمريكي لقوات الحشد الشعبي وقادته".وأشار الى أن "مجلس النواب يدعو الحكومة لاتخاذ الاجراءات الدبلوماسية اللازمة لحماية سيادة العراق وأمنه واستقراره، ويؤكد دعمه للحكومة في ان يكون العراق عامل استقرار في محيطه الاقليمي والدولي"، مؤكداً أن "مجلس النواب يطالب الحكومة بمنع كل اشكال الاعتداءات التي تطال الاراضي العراقية، وعدم السماح بجعل البلاد ساحة لتصفية الحسابات، وان تلتزم الدول بالاتفاقات والمعاهدات دون تحريف او تفسير مغاير".وعقد مجلس النواب، مساء السبت، جلسته المخصصة لمناقشة الاعتداءات على السيادة العراقية.وشهد العراق خلال الفترة القليلة الماضية سلسلة هجمات نفذها الجيش الأمريكي، كان آخرها اغتيال القيادي في الحشد الشعبي وسام الساعدي "أبو باقر" بقصف جوي شرقي العاصمة بغداد.