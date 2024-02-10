بالوثيقة.. النزاهة تخاطب رئاسة الجمهورية بشأن محافظ الأنبار

تنشر السومرية نيوز، وثيقة صادرة من هيئة النزاهة تخص محافظ الأنبار الجديد محمد نوري.

وجاء في الوثيقة المعنونة الى رئاسة الجمهورية، الى وجود ملف يتعلق بمحمد نوري مودع لدى دائرة الوقابة التابعة للهيئة ما زال قيد الاجراءات التدقيقية.

وانتخب مجلس محافظة الانبار يوم الاثنين الماضي، محمد نوري محافظا بالاجماع.

وأدناه نص الوثيقة..