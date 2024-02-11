المحكمة الإدارية ترد طلب الامر الولائي الخاص بإيقاف اجراءات جلسة مجلس واسط

وقالت المحكمة الإدارية العليا في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انها "ردت طلب الامر الولائي الخاص بإيقاف اجراءات الجلسة الاولى لمجلس محافظة واسط وتقر بأن الجلسة صحيحة 100‎%‎".وكان مجلس شورى الدولة، قد حسم مسألة وآلية انعقاد جلسة مجلس محافظة واسط.وبحسب وثيقة وردت لـ السومرية نيوز، فإن "المجلس جدد تأكيده بتعريف الاغلبية المطلقة حيث ان انعقاد جلسة مجلس محافظة واسط تحتاج (9) اعضاء لانعقادها".وبينت، أن "نصف الـ15 عضواً هم 8 أعضاء".