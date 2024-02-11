أمين عام الاتحاد البرلماني العربي يصل الى بغداد

وصل أمين عام الاتحاد البرلماني العربي فايز الشوابكة، مساء اليوم الاحد، الى العاصمة بغداد.

وقال مجلس النواب العراقي في بيان، "وصل امين عام الاتحاد البرلماني العربي فايز الشوابكة للمشاركة في اجتماع لجنة جائزة التميز البرلماني العربي للاتحاد البرلماني العربي". وأضاف البيان أن الاجتماع "مقرر انعقاده في بغداد يوم الثلاثاء ١٣/شباط/ ٢٠٢٤".