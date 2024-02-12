اجتماع برلماني لمناقشة تنفيذ المادة 17 من الموازنة الثلاثية.. ماذا تتضمن؟ (صور)

السومرية نيوز – سياسة



استضافت اللجنة المالية النيابية داخل مجلس النواب، اليوم الاثنين 12 شباط/ فبراير 2024، رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد ورئيس مجلس مفوضين الهيئة واعضاء الهيئة لمناقشة مدى تنفيذهم للمادة 17 من الموازنة الثلاثية.



مراسل السومرية ذكر، ان "اللجنة المالية النيابية استضافت رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد ورئيس مجلس مفوضين الهيئة واعضاء الهيئة لمناقشة مدى تنفيذهم للمادة 17 من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات (2023-2024-2025)".

وادناه نص المادة 17 من الموازنة الثلاثية:

