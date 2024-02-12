البرلمان يحصي النواب المتغيبين لاستقطاع "مليون دينار" منهم

وقالت الدائرة في بيان مقتضب ورد للسومرية نيوز، إن رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، وجه الدائرة الإعلامية بنشر أسماء النواب المتغيبين عن جلسة اليوم، والدائرة المالية باستقطاع مبلغ (مليون دينار) عن عدم حضورهم لهذه الجلسة.وفي مطلع شباط الحالي، صوت البرلمان على قرار استقطاع مليون دينار من راتب النائب المتغيب عن كل يوم غياب بدون إجازة رسمية.