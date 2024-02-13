رئاسة الجمهورية تخرج عن صمتها بعد أنباء تقديم "رشيد" طلباً لزيارة أمريكا

وذكرت الرئاسة، في بيان ورد للسومرية نيوز أن "احدى القنوات الفضائية بثت من خلال أحد برامجها معلومات مضللة لا تمت للواقع بصلة وتتعلق بما أسمته طلبا من رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد لزيارة واشنطن".وأوضحت أن "رئيس الجمهورية لم يقدم أي طلب لزيارة الولايات المتحدة، كما أن رئاسة الجمهورية مستمرة بمواقفها تجاه ما يحدث في المنطقة خصوصا ما يتعلق في القضية الفلسطينية، والعلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهي مواقف تنطلق من السياسة الواضحة والمعلنة لجمهورية العراق حيث تمت إدانة عمليات القصف التي استهدفت مناطق متعددة في العراق بما فيها القصف الأمريكي".وبحسب البيان، وأكدت رئاسة الجمهورية، "احتفاظها بالحق في اعتماد السبل القانونية بمواجهة هذه الادعاءات وعمليات الابتزاز"، مطالبة "مقدم البرنامج إبراز أي دليل أو وثيقة تؤكد ادعاءاته المضللة".