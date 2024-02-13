برئاسة العراق.. بدء أعمال اجتماع لجنة جائزة التميز البرلماني العربي

السومرية نيوز – سياسة



أفتتح رئيس الاتحاد البرلماني العربي محسن المندلاوي، اليوم الثلاثاء 13 شباط/فبراير 20234، أعمال اجتماع لجنة جائزة التميز البرلماني العربي والدورة الثالثة والثلاثين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي.

المكتب الإعلامي لمجلس النواب العراقي ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "رئيس الاتحاد البرلماني العربي محسن المندلاوي، افتتح أعمال اجتماع لجنة جائزة التميز البرلماني العربي والدورة الثالثة والثلاثين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، الذي تستضيفه العاصمة بغداد، بمشاركة رؤساء وفود البرلمانات العربية، وأعضاء اللجنة التنفيذية في الاتحاد البرلماني العربي".