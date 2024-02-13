لعدم الاختصاص.. المحكمة الاتحادية ترد دعوى باسم خشان ضد محافظ الانبار الجديد

السومرية نيوز – سياسة



ردت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء 13 شباط/فبراير 2024، دعوى النائب باسم خشان ضد محافظ الانبار الجديد محمد نوري احمد لعدم الاختصاص.



وذكر مصدر قضائي للسومرية نيوز، ان "المحكمة الاتحادية العليا ردت دعوى النائب باسم خشان ضد المحافظ محمد نوري احمد، لعدم الاختصاص".



ويوم الاثنين 5 شباط/ فبراير، صوت مجلس محافظة الانبار، على انتخاب محمد نوري الكربولي محافظا للأنبار بإجماع الاعضاء الحاضرين.