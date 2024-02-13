البرلمان يتم استجواب "نبيل جاسم" ويشرع بإكمال باقي فقرات الجلسة السابعة

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ السومرية نيوز، أن "مجلس النواب أنهى اجراءات عملية استجواب رئيس شبكة الإعلام العراقي".وفي وقت سابق من اليوم وفي تمام الساعة الواحدة بعد الظهر، عقد مجلس النواب العراقي، جلسته الـ7 من الفصـــل التشريعـــي الاول السنـة التشريعية الثالثة الـــدورة الانتخابية الخامسة، برئاسة رئـيـس مـجـلـس الـنـواب بالنيابة محسن المندلاوي.وتتضمن هذه الجلسة، 6 فقرات من بينها استجواب رئيس شبكة الاعلام العراقي كما موضح ادناه: