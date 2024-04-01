نائب يفاتح النزاهة للتحقيق مع شركات تنفذ مشاريع في البصرة (وثيقة)

السومرية نيوز – سياسة



أعلن النائب عن محافظة البصرة علاء الحيدري، اليوم الاثنين، مفاتحة هيئة النزاهة بصدد التحقيق في وجود شبهات فساد في عمل الشركات المنفذة لمشاريع مناطق خمسة ميل والهادي والبيضان في محافظة البصرة.

أدناه نص الوثيقة الصادرة من مكتب النائب:

