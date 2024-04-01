نائب ينسحب من حركة امتداد ويشكل كتلة نيابية "بمفرده"

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "رئاسة البرلمان وافقت على طلب النائب حيدر السلامي بالانسحاب من حركة امتداد، بعد ان قدم طلبا الى مفوضية الانتخابات".



وأضاف المصدر، أن السلامي قرر تشكيل كتلة نيابية جديدة تحت اسم (انا العراق) النيابية برئاسته وهو حاليا العضو الوحيد في هذه الكتلة".