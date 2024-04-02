السوداني يصدر توجيهات بعد فاجعة تلاميذ البصرة

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "السوداني أجرى اتصالاً هاتفياً مع محافظ البصرة للوقوف على تداعيات حادثة دهس التلاميذ الأليمة، التي وقعت في قضاء الهارثة شمالي المحافظة".وقدم السوداني، بحسب البيان، خلال الاتصال "التعزية لذوي الضحايا، معبراً عن عميق مواساته لهم، ومتمنياً للمصابين سرعة الشفاء".ووجه رئيس الوزراء "بمتابعة تفاصيل الحادث والتحقيق فيها للوقوف على جميع الملابسات، وسرعة إغاثة الجرحى وإسعافهم".