الحلبوسي: مشعان الجبوري يجيد "الاكشنات" وعزت الشابندر دراما "كئيبة" (فيديو)

وذكر الحلبوسي في حديثالذي تبثه فضائية السومرية، ان مشعان الجبوري يجيد التمثيل والتأليف والإخراج والترويج"، لافتا الى ان الجبوري مستمر في الاكشنات.الحلبوسي أضاف خلال اللقاء ان هناك أكثر من شخصية تعيش على هكذا نوع من الدراما، حيث ان أبو يزن مغامرات واكشنات، اما عزت الشابندر دراما كئيبة.الفيديو ادناه: