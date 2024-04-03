وقال مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في بيان، إن الأخير "أجرى، مساء اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، عبّر خلاله عن خالص تعازي العراق، حكومةً وشعباً، باستشهاد الجنرال محمد رضا زاهدي وعدد من رفاقه خلال العدوان الصهيوني، الذي استهدف مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق"، مؤكداً "إدانة العراق لهذا العدوان الآثم".وأشار السوداني إلى "عمق العلاقات الثنائية بين العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأهمية العمل على تعزيزها بما يصبّ في مصلحة الشعبين الصديقين".كما أكد أن "استمرار العدوان على غزّة سيؤدي بالمنطقة وأمنها إلى منزلقات خطيرة"، داعياً في الوقت نفسه المجتمع الدولي إلى "تولّي مسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني ومنع امتداد الصراع إلى أرجاء المنطقة".