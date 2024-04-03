الجبوري يكشف تفاصيل تخص المستشارين ويتوقع رئيس البرلمان المقبل

كشف الأمين العام لحزب الوطن يزن مشعان الجبوري، الخميس، تفاصيل تخص المستشارين في الحكومة العراقية، مشيراً الى أن 95% هم من المنسبين، فيما توقع أن يتم انتخاب سالم العيساوي لرئاسة البرلمان.

وقال الجبوري خلال حديثه لبرنامج بالمختزل الذي تبثه السومرية الفضائية، "نتهيأ للنزول للانتخابات المقبلة ونحن منفتحون على كل الاحتمالات".

وأضاف "إذا نزل رئيس الوزراء بقائمة وطنية نحن معه"، مشيراً الى أن "الانتخابات المبكرة ممكن بعد أكثر من سنة".

وبشأن الحديث عما ينسب له أنه صاحب مقترح تعيين مستشارين كثيرين في حكومة السوداني، أجاب الجبوري "لا"، مستدركاً بالقول "95% هم منسبون من دوائر الدولة".

الى ذلك، قال الجبوري إن "الإطار التنسيقي بشكله العام داعم لرئيس الوزراء"، مشيراً الى أن "حالة الزعل حالة طبيعية".

وتوقع الجبوري أن يتم انتخاب "سالم العيساوي لرئاسة مجلس النواب"، مضيفاً "لا احد يقود المشهد السني حالياً هنالك أطراف".







