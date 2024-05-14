العراق يعرب عن رفضه لسياسة التضييق التي تمارس ضد وكالة الاونروا

وقال وكيل وزارة الخارجية العراقية للشؤون متعددة الأطراف والشؤون القانونية عمر البرزنجي، في مؤتمر مشترك مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، حضره مراسل السومرية، "ندين ونستنكر اجتياح الكيان الصهيوني لمدينة ومعبر رفح الفلسطيني، معرباً عن قلق العراق عن ما تعانيه الوكالة من نقص حاد في التمويل وعدم قدرتها على اغاثة النازحين.وأضاف البرزنجي ان "العراق يرفض سياسة التضييق التي تمارس ضد وكالة الاونروا".في المقابل، ذكر لازاريني في المؤتمر، الحرب في غزة هي حرب القوة حيث أكثر من 35 ألف شخص قتلوا من صحفيين ونساء وأطفال"، مشيرا الى ان "الأونروا" ليست هي من تقوم بالنزاعات والمشاكل وانما نحن نساعد في تقليل من تأثيراتها.تابع، نحن نحتاج العراق وباقي دول المنطقة لدعم الوكالة في تقديم خدماتها، لافتا الى انه بالرغم من المناخ السياسي الملتهب لا تزال الاونروا تقوم بعملها بكل حياد كما لدينا الكثير ما نقدمه للسكان بعد قرار ايقاف إطلاق النار في الجانب الدراسي والصحي.