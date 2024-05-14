الباوي والمشهداني يؤكدان أهمية حسم منصب رئيس البرلمان

وقال مكتب الباوي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "الحاج محمد الباوي استقبل في مكتبه محمود المشهداني"، مبينا ان "الباوي تحدث عن اهمية حسم منصب رئيس البرلمان وفق مخرجات التوافق داخل المكون السني ليأخذ هذا المنصب دوره المهم مع الرئاسات الثلاث في استمرار عجلة الإعمار والتنمية والاستقرار المجتمعي".وقرر مجلس النواب امس الاثنين (14 أيار 2024) عقد جلسة لانتخاب رئيس البرلمان السبت المقبل، وذلك بعد اكثر من 5 اشهر على استمرار المجلس بلا رئيس.