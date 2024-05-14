العزم يأسف لهجوم "مطيبيجة" ويؤكد دعمه الكامل للقوات الأمنية

وقال التحالف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "التحالف يتابع بحزن وأسف نتائج الهجوم الإرهابي الغادر الذي أسفر عن استشهاد خمسة جنود، بينهم آمر فوج، وإصابة خمسة آخرين في هجوم نفذه تنظيم داعش الإرهابي على نقطة عسكرية تابعة لعمليات صلاح الدين للجيش في منطقة مطيبيجة شرق المحافظة".وأضاف التحالف، "نتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة لعوائل الشهداء، سائلين الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، متمنين الشفاء العاجل للجرحى".وأكد تحالف العزم على "الدعم الكامل للقوات الأمنية والعسكرية العراقية في جهودها لضمان أمن واستقرار المناطق الرخوة ومحاربة الإرهاب فيها، وإنه يحثها على تعزيز جهودها لضمان سلامة مقاتليها وتلافي وقوع الخسائر البشرية في صفوفها"، مشددا على "ضرورة تكثيف الجهود الاستخباراتية للكشف عن مخططات الإرهابيين وإحباط محاولاتهم الخبيثة".وتسبب هجوم داعشي إرهابي مساء امس الاثنين بمنطقة مطيبيجية بين صلاح الدين وديالى باستشهاد 5 عناصر في الجيش العراقي بينهم امر الفوج، و5 مصابين اخرين.