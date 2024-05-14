رئيس مجلس القضاء يبحث مع بارزاني عددا من القضايا

وقال إعلام القضاء في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، انه "أستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان رئيس اقليم كردستان السيد نيجرفان بارزاني والوفد المرافق له، وبحث الطرفان عددا من القضايا التي بحاجة إلى معالجات قانونية".