خشان: سنكشف بالتفاصيل واحدة من أكبر سرقات وزارة الصحة

وقال خشان في تدوينة على صفحته الشخصية بـ"فيسبوك"، ان "وزارة الصحة تتفنن في سرقة أموال الشعب".وأضاف، انه "سنكشف بالتفاصيل واحدة من أكبر سرقات هذه الوزارة التي تهدر ما يكفي لتوفير الرعاية الصحية المناسبة".