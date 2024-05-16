يواجه اتهامات "جسيمة".. لجنة الأمر النيابي 160 تباشر التحقيق مع فرحان الفرطوسي

وبحسب مصادر نيابية تحدثت للسومرية نيوز، فان لجنة الأمر النيابي 160 باشرت اليوم التحقيق مع مدير عام الموانئ العراقية فرحان الفرطوسي، الذي يُواجه اتهاماتٍ جسيمةً بسرقة الأموال العامة، وإبرام عقودٍ فاسدة، وإهدار المال العام.وتُعدّ هذه الخطوة "هامة" من مجلس النواب لتعزيز سيادة القانون وممارسه الدور الرقابي ومحاسبة المقصرين حيث تسعى لجنة التحقيق بكل عزيمةٍ للكشف عن الحقيقة وإحقاق العدالة، بحسب المصادر.