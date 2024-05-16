بلاسخارت في إحاطتها الأخيرة: عراق 2024 آخذ في التطور وبسرعة

وقالت بلاسخارت: "إننا نشهد عراقاً ناهضاً في مجالات تقديم الخدمات والإعمار"، مضيفة ان " عراق 2024 آخذ في التطور وبسرعة ونأمل بأن يتحقق في المستقبل المزيد من التقدم لكل العراقيين ".وتطرقت لملف أنتخاب رئيس مجلس النواب وقالت "لا يسعني إلا أن أؤكد، ولأسباب متعددة، على أهمية اختيار رئيس لمجلس النواب، ومع التصويت القادم للبرلمان الذي من المتوقع الآن أن يجري يوم السبت المقبل، هناك أمل في أن تتم تسمية الرئيس الجديد لمجلس النواب عاجلاً".وعن انتخابات برلمان إقليم كردستان أشارت إلى أن "هناك حاجة ماسة إلى انتخابات في إقليم كردستان، تكون شاملة للجميع، ومن المؤمل (أو الأفضل: من المتوقع) أن يتم الاقتراع بأقل قدر ممكن من التأخير، وفي كل الأحوال في موعدٍ لا يتجاوز أربعة أشهرٍ من الآن، وبوجود الكوتا الخاصة بتمثيل الأقليات".كما أنه من المقرر، أن البعثة "ستغلق بناءً على طلب عراقي مع بقاء المنسق المقيم لعمل الأمم المتحدة، وسيشمل الإغلاق أقسام الانتخابات والشأن السياسي وحقوق الإنسان، وإن جينين بلاسخارت ستغادر العراق اليوم.