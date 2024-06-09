الياسري يعلن تأجيل تظاهرات الأربعاء المقبل

أعلن آمر لواء أنصار المرجعية في الحشد الشعبي السيد حميد الياسري، الأحد، عن تأجيل التظاهرات المقررة يوم الأربعاء المقبل في محافظة المثنى.



وقال الياسري في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "الى ابناء السماوة الكرام،، تم تأجيل موعد المظاهرات وأنتظار اللجان الخاصة المشكلة من السيد رئيس الوزراء".

وأضاف في بيان آخر موسع، "كان هناك لقاءات في العاصمة بغداد، اللقاء الأول كان مع رئيس الوزراء، ومثل السماوة 20 شخصية اكاديمية وعشائرية من جميع اقضية ونواحي المحافظة".

وأوضح "كانت المقررات كما يلي، تشكيل لجنة من مكتب رئيس الوزراء للأشراف على كل مشاريع السماوة وعدم السماح للمحافظ واعضاء مجلس المحافظة بالتصرف بالاموال".

وتابع أن "ممثلي مظاهرات المحافظة سوف يشرفون على كل مشاريع المحافظة كجهة ساندة ومراقبة للدولة، وبأمر يصدر من رئيس الوزراء يوم غد، وتشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية بكشف ملفات الفساد وهدر المال العام في السماوة منذ 2003 والى يومنا هذا، ودعوة كل المواطنين لتقديم ملفات الفساد لهذه اللجنة عن طريق ممثلي المظاهرات في مناطقهم، وتجتمع اللجنة بشكل مستمر مع ممثلي الجماهير لكشف الفساد".

وكشف البيان عن "تقديم طلب الى مجموعة خيرة من مجلس النواب يتقدمهم ممثل المثنى الشريف سعد عواد التوبي، بسحب الثقة من المحافظ ومجلس المحافظة بسبب مخالفات ارتكبوها مع شركات ومقاولين"، مضيفاً "تم استحصال مبلغ 37 مليار من رئيس الوزراء يسلم الى لجنة من مهندسين من مكتب رئيس الوزراء لاقامة مشاريع خدمية تقدمها لجنة المظاهرات الشعبية ولايسمح للمحافظ ومجلس محافظة بالتدخل فيها".

ولفت الى "غلق كل المكاتب الاقتصادية وأخبار جهاز الامن الوطني والاستخبارات عن وجود اي مكتب في السماوة"، مضيفاً "كما وطالبنا ان تشمل هذه اللجان كل المحافظات المحرومة وعدم السماح للمحافظين ومجالس المحافظات بالتصرف بالاموال".