الحلبوسي يلتقي الحكيم.. تأكيد على أهمية اختيار رئيس جديد للبرلمان

وقال الحلبوسي في تغريدة على منصة "اكس"، التقينا رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية وناقش اللقاء تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة والاستحقاقات القادمة، والتأكيد على ضرورة العمل على إدامة الاستقرار المتحقق والعمل على تحويله لاستقرار دائم، وأهمية دعم الحكومة المركزية والحكومات المحلية في المحافظات؛ لإتمام المشاريع المتلكئة والشروع بمشاريع جديدة".

وأضاف "كما جرى التأكيد على أهمية حسم اختيار رئيس جديد لمجلس النواب العراقي يتصف بالنزاهة والكفاءة والإيمان بالنظام السياسي في العراق، وفق الاستحقاقات السياسية والانتخابية".

ولفت الحلبوسي الى أن "اللقاء على إيقاف الحرب وإدخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني وإعمار مدينة غزة وإعادة النازحين".