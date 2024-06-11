السوداني يصل إلى الأردن للمشاركة بمؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان المؤتمر سيتضمن كلمات الوفود المشاركة، يسبقها عقد جلسات مجموعات العمل الثلاث، في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت، حيث ستناقش المجموعة الأولى ملف توفير المساعدات الإنسانية لغزة لتلبية حجم الاحتياجات، وتناقش المجموعة الثانية تجاوز التحديات التي تواجه توزيع المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين في غزّة، أما المجموعة الثالثة فتتناول أولويات التعافي المبكر في غزّة.ويتطلع الداعون للمؤتمر إلى مشاركة فعالة من الدول والمنظمات المدعوة بما يضمن تحقيق أهداف هذا المؤتمر وتوفير المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة للفلسطينيين الذين يعانون كارثة إنسانية غير مسبوقة جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي.