"لايزال في المنطقة الحمراء".. العراق يتقدم مرتبتين بمؤشر السلام العالمي 2024

وبحسب تصنيف المؤشر GPI، الذي صدر عن معهد الاقتصاد والسلام العالمي حديثًا وتابعته السومرية نيوز، فأن العراق جاء بالمرتبة 151 عالميًا بمؤشر السلامي العالمي من اصل 163 دولة حول العالم.وجاء العراق متحسنًا بواقع مرتبتين مقارنة بـ2023 الذي كان تصنيفه بالمرتبة 153 عالميًا حينها، حيث انخفضت عدد نقاطه بالعدائية والعسكرة والتوترات من 3.057 إلى 3.045، أي بمقدار 0.012 نقطة فقط.ويظهر التصنيف ان اعلى قفزة سجلتها البلدان كانت في الامارات حيث ارتفعت 31 مرتبة بمؤشر السلام العالمي، تليها السلفادور بـ21 مرتبة، وكازاخستان ارتفعت 19 مرتبة.اما اعلى انهيار فلقد تم تسجيله في سيراليون 23 مرتبة، تليها الاكوادور والتي انخفضت 19 مرتبة، وكذلك العديد من الدول التي انخفضت مرتبتها بين 12 و14 درجة، فيما انخفض تصنيف إسرائيل 11 درجة.