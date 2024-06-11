العراق يطالب الولايات المتحدة بموقف واضح من "عدوان حكومة نتنياهو" على غزة

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
عشرين
من
03:00 PM
الى
04:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
في بغداد.. ضبط 57 شخصاً مخالفاً لشروط الإقامة
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-490926-638537186527096374.jpeg
العراق يطالب الولايات المتحدة بموقف واضح من "عدوان حكومة نتنياهو" على غزة
سياسة
2024-06-11 | 12:03
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,356 مشاهدة
أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، ضعف المواقف الدولية تجاه العدوان على غزة، فيما أشار إلى الحاجة لموقف أمريكي واضح من "عدوان حكومة نتنياهو".
وذكر بيان لمكتب السوداني، ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "استقبل اليوم، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزّة، الذي تستضيفه المملكة الأردنية الهاشمية".
وشهد اللقاء "استعراض العلاقات الثنائية ونتائج زيارة السوداني الأخيرة إلى الولايات المتحدة، ومجمل الأوضاع في المنطقة وتداعيات العدوان المستمرّ على غزّة، إذ جدد رئيس الوزراء دعم العراق أيَّ مبادرة تستهدف وقف إطلاق النار، والتعجيل بفتح باب إدخال المساعدات للشعب الفلسطيني المنكوب في غزّة".
وأشار السوداني إلى "الحاجة لموقف أمريكي واضح من عدوان حكومة نتنياهو، مبيّناً ضعف الموقف الدولي بالعموم إزاء الاستجابة إلى المأساة المستمرة باستمرار العدوان، حيث لا يمكن تجاهل أعداد الضحايا وحجم الدمار الحاصل، مع استمرار التهديدات العدوانية إزاء لبنان، بما ينذر بتوسعة الصراع في المنطقة".
وأوضح رئيس مجلس الوزراء "مخاطر استمرار العدوان في غزّة وما يحمله من تهديد للاستقرار الإقليمي والدولي، وأنه سيكون سبباً في اتخاذ نشاط التطرّف في المنطقة ذريعةً جديدة، كما أنه يتعيّن على المجتمع الدولي تحمّل مسؤولياته أمام مشهد الإبادة الجماعية التي ترتكبها سلطات الاحتلال، والتي أدّت إلى تهجير 80% من سكّان القطاع، الذين باتوا بلا مأوى أو موارد طبية وإنسانية وخدمية، وفي أسوأ الأوضاع الكارثية التي يمكن تصوّرها".
من جانبه، أعرب بلينكن عن "تقدير الإدارة الأمريكية لخطوات العراق الداعمة للاستقرار الدائم في المنطقة، وتقديم المساعدات التي تخفف من الأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزّة، مؤكداً أهمية العمل على وقف إطلاق النار، كما نقل إلى سيادته تثمين الرئيس جو بايدن للدعم الذي يوليه العراق ودوره في جهود السلام الإقليمي والدولي".
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
إيران ترسل "ملكات" من سلالات نادرة إلى العراق (صور)
اقتصاد
45.2%
03:29 | 2024-06-10
إيران ترسل "ملكات" من سلالات نادرة إلى العراق (صور)
03:29 | 2024-06-10
قرار حكومي بزيادة الراتب التقاعدي لهذه الفئة
سياسة
20.33%
08:21 | 2024-06-10
قرار حكومي بزيادة الراتب التقاعدي لهذه الفئة
08:21 | 2024-06-10
معلومات جديدة عن أسباب وعدد الحجاج العراقيين المعتقلين في السعودية
سياسة
17.35%
05:51 | 2024-06-10
معلومات جديدة عن أسباب وعدد الحجاج العراقيين المعتقلين في السعودية
05:51 | 2024-06-10
إغلاق عدد من مكاتب وشركات السفر والسياحة في منطقة المنصور
محليات
17.12%
03:05 | 2024-06-10
إغلاق عدد من مكاتب وشركات السفر والسياحة في منطقة المنصور
03:05 | 2024-06-10
المزيد
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
11-06-2024 | 2024
14:00 | 2024-06-11
العراق في دقيقة
11-06-2024 | 2024
14:00 | 2024-06-11
Morning Live
بصمة عراقية في مهرجان الدمى والالعاب - حلقة ٤٣ | الموسم 3
05:00 | 2024-06-11
Morning Live
بصمة عراقية في مهرجان الدمى والالعاب - حلقة ٤٣ | الموسم 3
05:00 | 2024-06-11
ناس وناس
بغداد البياع - الحلقة ٤٣ | الموسم 7
04:00 | 2024-06-11
ناس وناس
بغداد البياع - الحلقة ٤٣ | الموسم 7
04:00 | 2024-06-11
صباحكم أحلى مع سلمى
ما هو الشيء الذي أصبح عملة نادرة؟ 11-6-2024 | 2024
02:30 | 2024-06-11
صباحكم أحلى مع سلمى
ما هو الشيء الذي أصبح عملة نادرة؟ 11-6-2024 | 2024
02:30 | 2024-06-11
طل الصباح
فقرة وتر - يمنى لو يسرى؟ 11-6-2024 | 2024
00:30 | 2024-06-11
طل الصباح
فقرة وتر - يمنى لو يسرى؟ 11-6-2024 | 2024
00:30 | 2024-06-11
الهوا الك
موظفة اخذت اجازة امومة ومن بعدها رفضوها - الحلقة ٨ | الموسم 9
14:30 | 2024-06-10
الهوا الك
موظفة اخذت اجازة امومة ومن بعدها رفضوها - الحلقة ٨ | الموسم 9
14:30 | 2024-06-10
منتدى سومر
اعرف واطلب 10-6-2024 | 2024
13:00 | 2024-06-10
منتدى سومر
اعرف واطلب 10-6-2024 | 2024
13:00 | 2024-06-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ حزيران ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-06-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ حزيران ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-06-10
استديو Noon
اتمنى أمنية للي بعدك 10-6-2024 | 2024
07:00 | 2024-06-10
استديو Noon
اتمنى أمنية للي بعدك 10-6-2024 | 2024
07:00 | 2024-06-10
خط أحمر
ثلاثة مراهقين متاجرين - الحلقة ٨ | الموسم 7
15:30 | 2024-06-09
خط أحمر
ثلاثة مراهقين متاجرين - الحلقة ٨ | الموسم 7
15:30 | 2024-06-09
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
11-06-2024 | 2024
14:00 | 2024-06-11
العراق في دقيقة
11-06-2024 | 2024
14:00 | 2024-06-11
Morning Live
بصمة عراقية في مهرجان الدمى والالعاب - حلقة ٤٣ | الموسم 3
05:00 | 2024-06-11
Morning Live
بصمة عراقية في مهرجان الدمى والالعاب - حلقة ٤٣ | الموسم 3
05:00 | 2024-06-11
ناس وناس
بغداد البياع - الحلقة ٤٣ | الموسم 7
04:00 | 2024-06-11
ناس وناس
بغداد البياع - الحلقة ٤٣ | الموسم 7
04:00 | 2024-06-11
صباحكم أحلى مع سلمى
ما هو الشيء الذي أصبح عملة نادرة؟ 11-6-2024 | 2024
02:30 | 2024-06-11
صباحكم أحلى مع سلمى
ما هو الشيء الذي أصبح عملة نادرة؟ 11-6-2024 | 2024
02:30 | 2024-06-11
طل الصباح
فقرة وتر - يمنى لو يسرى؟ 11-6-2024 | 2024
00:30 | 2024-06-11
طل الصباح
فقرة وتر - يمنى لو يسرى؟ 11-6-2024 | 2024
00:30 | 2024-06-11
الهوا الك
موظفة اخذت اجازة امومة ومن بعدها رفضوها - الحلقة ٨ | الموسم 9
14:30 | 2024-06-10
الهوا الك
موظفة اخذت اجازة امومة ومن بعدها رفضوها - الحلقة ٨ | الموسم 9
14:30 | 2024-06-10
منتدى سومر
اعرف واطلب 10-6-2024 | 2024
13:00 | 2024-06-10
منتدى سومر
اعرف واطلب 10-6-2024 | 2024
13:00 | 2024-06-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ حزيران ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-06-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ حزيران ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-06-10
استديو Noon
اتمنى أمنية للي بعدك 10-6-2024 | 2024
07:00 | 2024-06-10
استديو Noon
اتمنى أمنية للي بعدك 10-6-2024 | 2024
07:00 | 2024-06-10
خط أحمر
ثلاثة مراهقين متاجرين - الحلقة ٨ | الموسم 7
15:30 | 2024-06-09
خط أحمر
ثلاثة مراهقين متاجرين - الحلقة ٨ | الموسم 7
15:30 | 2024-06-09
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
هل استهداف الوكالات الأميركية سيمنع الشركات الأجنبية من الدخول للسوق العراقية؟
نعم
نعم
كلا
كلا
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.