بالصور: أكبر معمّرة في العالم تحتفل بعيد ميلادها... وهذا سرّ صحّتها الجيّدة!

احتفلت اليابانية كاني تاناكا، وهي أكبر معمرة في العالم حسب موسوعة غينيس للأرقام القياسية عام 2019، بعيد ميلادها الـ 118.



في التّفاصيل، أفادت صحيفة "Japan Times"، أنّ تاناكا المولودة بتاريخ 2 كانون الثاني من العام 1903، والمقيمة في مركز رعاية صحية بولاية فوفوكا، غرب اليابان، دخلت السبت عامها الـ118، خلال حفل أقيم بهذه المناسبة أعربت في خلاله أنّها تأمل أن تعيش حتّى عمر 120 عاماً.

والجدير بالذّكر أنّه بحسب مسؤولين في المركز، فكاني تمارس التمارين الرياضية اليومية بانتظام، وتلتزم بتناول وجبات الطعام كما تحب الشوكولا والكولا، ولا يُسمح لها بمقابلة أفراد عائلتها حاليّاً بسبب تدابير الحد من فيروس كورونا.