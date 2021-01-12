تجاعيد الوجه تكشف حالتك الصحية... لا تهملها!

يشكل ظهور تجاعيد الوجه سواء على الجبين، حول العينين أو الذقن، مشكلة لدى الجنسين. لكنها ليست علامات تدل على تقدمنا في السن فقط، بل قد تخبرنا بالكثير عن حالتنا الصحية.ونقل تقرير لموقع دويتشه فيلله (DW) الألماني عن مجلة "بريغيته" الألمانية تصنيفاً لتجاعيد الوجه المختلفة، وعلاقتها بالمشاكل الجسدية المحتملة كالتالي:من المعروف أن عقد الجبين المستمر يشكل تجعيدة واضحة نسبيا. لكن وفق إيما هوبسون من المعهد الدولي للجلد، يجب الانتباه إلى التجاعيد الدقيقة في منطقة الجبين العليا، لأن هذا مرتبط بالمثانة والمعدة، وبالتالي يمكن أن تشير تجاعيد الجبين إلى مشاكل في هذه المناطق.يمكن أن تكون التجاعيد في منطقة الجبين السفلية أيضا علامة على الحساسية الغذائية، وغالبا ما تكون مصحوبة ببثور وطفح جلدي.منظر خطوط الضحك الصغيرة حول العينين جميل، غير أن العينين لهما ارتباط وثيق بالكبد. وبالتالي فإن التجاعيد التي لا تأتي من الضحك، والهالات السوداء الدائمة تحت العين تشير إلى أن الكبد مثقل. كما يمكن أن يكون النظام الغذائي غير الصحي أو الإكثار من شرب الخمر مسؤولا عن ذلك. والعيون المنتفخة أيضا إشارة محتملة لنقص أحماض أوميغا 3 الدهنية أو مشاكل في الكلى أو ارتفاع ضغط الدم.ترتبط المنطقة المحيطة بالفم أيضا بجهازنا الهضمي. والتجاعيد العميقة بين الأنف والذقن يمكن أن تنتج عن عسر الهضم. وغالبا ما تكون التجاعيد الصغيرة التي تحيط بالشفاه علامة على بداية سن اليأس. ومن أجل احتوائها، تحتاج منطقة الفم إلى عناية خاصة.كما يمكن للتدخين أن يعمق التجاعيد. فإذا كنت تريد بشرة وجه ناعمة والعديد من الفوائد الصحية الأخرى، فعليك الإقلاع عن التدخين.