دراسة بشأن كورونا: العدوى السابقة قد تمنح حماية أكبر مقارنة بلقاح أكسفورد

وزعم الباحثون أيضا أن هؤلاء الأفراد يتمتعون بمستوى المناعة نفسه الذي يوفره لقاح "فايزر".وبحثت بيانات من دراسة PHE SIREN، والتي تتبع أكثر من 20000 عامل رعاية صحية في أكثر من 100 موقع في جميع أنحاء بريطانيا، في عدد أعضاء فريق إدارة الصحة الوطنية NHS، في مجموعة الدراسة الذين أصيبوا بالفيروس أكثر من مرة.وعُثر على ما مجموعه 6614 عاملا مصابين بالفيروس في أوائل عام 2020، إما من خلال اختبار الأجسام المضادة أو مسحات PCR، أو التقييم السريري بناء على الأعراض.وثبتت إصابة 44 شخصا فقط من هذه المجموعة بفيروس كورونا، نتيجة لتكرار العدوى.ويقول باحثو PHE إن هذا يعني أن العدوى السابقة توفر حماية بنسبة 83% ضد الإصابة مرة أخرى، كما تقلل من احتمال ظهور الأعراض والمرض الشديد.وأعطى الباحثون المشاركين اختبارات الأجسام المضادة الشهرية وكذلك مسحات PCR الأسبوعية، لمراقبة أي عدوى بين يونيو ونوفمبر.وسمحت هذه المنهجية للباحثين بالتقاط الأشخاص المصابين بالأعراض، وكذلك أولئك الذين لم تظهر عليهم أعراض.