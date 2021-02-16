الإقلاع الفوري عن التدخين له أضرار عدة... هكذا يمكن تجنّبها!

ونقلت صحيفة "أرغومينتي اي فاكتي" الروسية التقرير الطبي الذي أعدته الدكتورة الروسية إيلينا غوبكينا، بشأن التوقف عن التدخين وأثره على المدخن، مشيرة أن "الإقلاع عن التدخين بشكل مباشر وسريع وليس على مراحل قد يؤدي إلى الشعور الزائد بالجوع".وبحسب الخبيرة الروسية، فإن التبغ يقلل من الجوع ويبطئ امتصاص الطعام في الأمعاء، مؤكدة أن "هذا الأمر يمكن أن يسبب زيادة في الوزن، لكنه ليس سببًا للبقاء مدمنا".واعتبرت الطبيبة غوبكينا أن الأشخاص الذين أقلعوا عن التدخين بحاجة إلى ممارسة الرياضة بشكل مستمر، بالإضافة إلى مراقبة الحمية الغذائية اليومية للتحكم بالوزن وعدم الإفراط بالطعام.وفي السياق نفسه، قدم طبيب روسي عددا من النصائح والإرشادات لإعادة عمل الرئتين بطريقة جيدة بعد التوقف عن التدخين.وقدم الطبيب أركادي فيرتكين، في مقابلة مع صحيفة "أرغومينتي اي فاكتي"، مجموعة من النصائح حول تحسين الصحة بعد الإقلاع عن التدخين.وحث الطبيب على التحرك أكثر وممارسة النشاط البدني. لمساعدة الرئتين، كما وأوصى بتمارين التنفس. ونصح بالابتعاد عن تناول الحبوب، مشيرا إلى أن عملية إصلاح أنسجة الرئة ستكون بطيئة.وقال فيرتكين أيضا إنه إذا تركت السجائر خاصة في ظل وجود أمراض مثل السكري والسمنة وارتفاع ضغط الدم فمن الأفضل الخضوع لفحص طبي وفقا للطبيب، وينصح بإجراء فحص دم، وفحص عمل نظام القلب والأوعية الدموية، واستشارة طبيب أمراض الرئة.وفقا لفيرتكين، فإن السعال جزء من عملية تطهير الرئتين ويمكن أن يستمر فترة طويلة.