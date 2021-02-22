وفاة طفل بعد اللّعب في الثلج... والسبب؟

واتّضح أن كريستيان يمثل أحدث حالة وفاة بسبب العاصفة الّتي اجتاحت الولاية، وأدّت إلى انقطاع الكهرباء والمياه عن ملايين الأشخاص لأيام عدة.ويُعتقد أن 47 شخصًا على الأقل قد لقوا حتفهم كنتيجة مباشرة للعاصفة في جميع أنحاء الولايات الجنوبية.وأوضحت ماريا بينيدا، والدة كريستيان، بأنّ المرة الأولى الّتي رأى فيها كريستيان الثلج كانت يوم الأحد. وكان متحمسًا وسعيداً في ذلك اليوم. وأضافت "لم يتبين عليه أي مرض على الإطلاق".وتقاسم كريستيان في تلك الليلة، سريرًا مع أخيه غير الشقيق، البالغ من العمر ثلاث سنوات في منزل العائلة المتنقل. وكان قد انقطع التيار الكهربائي خلال ساعات فجر اليوم التالي.وعلى الرغم من أن شقيقه كان على ما يرام في صباح الاثنين، إلا أن كريستيان لم يستيقظ أبداً. فقد عُثر عليه ميتاً، عندها اتّصل والداه بالشرطة.ولليوم، يبقى الاشتباه في انخفاض درجة حرارة الجسم مطروحاً، ولكن لن تُعرف النتائج الرسمية لتشريح الجثة إلا بعد أسابيع عدة.