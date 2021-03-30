فتاة عربية تبيع رضيعها... والتحقيقات تكشف السبب!

ووصلت معلومات إلى الشرطة في سوسة، تفيد بإنجاب إمرأة لرضيع بإحدى المصحات الخاصة خارج إطار الزّواج والتفريط فيه بالبيع، بحسب قناة "نسمة" الخاصة.وكشفت التحريات أن المتهمة تقيم في ولاية القصرين غربي البلاد، وأنجبت قبل يومين طفلا وقامت ببيعه إلى امرأة أخرى من مدينة القلعة الصغرى (تبعد 6 كم عن سوسة).وتم تحديد مكان تواجد المتهمة وعثر عليها رفقة إمرأة أخرى (38 عاما)، قامت بدور الوسيط في بيع الرضيع.وكشفت التحقيقات أن المتهمة سبق وأنجبت قبل نحو عامين طفلا وأودعته أحد مراكز الطفولة.واعترفت بإنجابها لمولود ثانٍ منذ يومين خارج إطار الزواج، مضيفة أنه قبل الولادة اقترحت عليها صديقتها التفريط فيه بالبيع لإحدى العائلات من معارفها بدلا من إيوائه بمركز مندمج.وتوجهت الأم بصحبة امرأة (41 عاما) إلى إحدى المصحات الخاصة بسوسة بغرض الولادة، وقامت المرأة بتسجيل الطفل باسمها وزوجها وتكفلت بجميع مصاريف الولادة.وألقت الشرطة يوم الاثنين، القبض على النساء الثلاثة، ووجهت لهن تهمة "الاتجار بالبشر وانتحال اسم الغير وترك رضيع بمكان آهل بالناس"، وتم إيواء الرّضيع بقسم الولادات بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد بسوسة.