10 حقائق مذهلة عن البيض على الأغلب أنت لا تعرفها!

استعرض تقرير لموقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي، 10 أشياء قد لا تعرفها عن البيض الغني بالعناصر الغذائية الحيوية.يعتمد لون قشرة البيض على سلالة الدجاجة التي وضعتها، إذ يلعب عمر الدجاجة ونظامها الغذائي ومسببات الإجهاد دورًا في تحديد لون القشرة.يعتمد لون صفار البيض على النظام الغذائي للدجاج، ويعني الصفار الأصفر الغامق أن الدجاجة أكلت خضار، بينما يُشير الصفار الفاتح إلى نظام غذائي يتكون من القمح والشعير.يؤثر عمر الدجاجة على حجم البيضة، فكلما كبرت الدجاجة كانت البيضة أكبر.زاد استهلاك البيض في الولايات المتحدة بنسبة 15٪ خلال 20 عامًا، إذ يستهلك المواطن الأمريكي العادي حوالي 286 بيضة في السنة، وفقًا لشركة United Egg Producers.لا يأتي البيض مع تاريخ انتهاء صلاحية، ويمكن الاحتفاظ به لمدة ثلاثة إلى خمسة أسابيع بعد التاريخ على الكرتون، والذي يكون تاريخ البيع.تحتوي البيضة الواحدة على حوالي 186 ملليجرامًا من الكوليسترول، وتوصي وزارة الزراعة الأمريكية بوضع حد أقصى لاستهلاكنا عند 300 ملليجرام في اليوم، ما يعني أقل من بيضتين.يحتوي البيض على مزيج من أحماض أوميغا 3 الدهنية والزنك وفيتامين "ب" واليوديد، والذي يمكن أن يساعد في عكس الحالة المزاجية السيئة ومحاربة التعب.يحتوي البيض على مركب الكولين الذي يحسن الذاكرة.استخدام البيض المبستر يقلل أي مخاطر للإصابة بالسالمونيلا.للحصول على أفضل بيض مسلوق، استخدم البيض الذي لا يقل عمره عن 10 أيام، إذ سيكون تقشير البيض الطازج أكثر صعوبة.