رغم غناها بالسعرات الحرارية... معلومات صحية تجهلونها عن حلويات العيد!

عموماً، يتمّ التركيز على الجوانب السلبية من المأكولات، خصوصاً عندما يتعلّق الأمر بالحلويات. وبما أنّ أياماً معدودة تفصلنا عن عيد الفصح المجيد، لا بدّ من تسليط الضوء أيضاً على إيجابيات ضيافاته، من معمول على أنواعه، وبيض الشوكولا، والبيض المسلوق.

أوضحت اختصاصة في التغذية جوزيان الغزال، انه «يجب الأخذ في الاعتبار أنّ كل قطعة منه تحتوي على 230 إلى 500 سعرة حرارية وفق حجمها. ليس المطلوب الحرمان من المعمول إطلاقاً من أجل الحفاظ على الوزن، إنما يمكن الاستمتاع به شرط حذف عدد السعرات الحرارية ذاته خلال اليوم، ويتمّ ذلك عبر إجراء تعديلات غذائية للسيطرة على الأمر مثل تخفيف حصص الفاكهة، أو الاستغناء عن الخبز...».

وتابعت: «لكي يكون المعمول صحّياً جداً، يمكن الحرص على تحضيره في المنزل بواسطة عجينة رقيقة، الأمر الذي سيخفف من جرعة الزبدة والسمنة المستهلكتين. فضلاً عن وضع كمية أعلى من التمر أو الجوز أو الفستق حلبي بدلاً من سكب الكثير من السكّر». وعرضت الغزال أبرز ميزات حشوة كل معمول:



التمر

تحتوي كل حبّة تمر صغيرة الحجم على نحو 23 كالوري، وتكون مليئة بالألياف، والحديد، والكالسيوم، والبوتاسيوم، والفيتامين K. ويشتهر التمر بقدرته على منع الإمساك، وتقوية العظام. ولتحقيق أقصى فائدة منه، يمكن ببساطة عدم إضافة السكّر إلى حشوة المعمول بالتمر، إنما الاكتفاء بالتمر وماء الورد والزهر، ما يُغني عن سعرات حرارية لا ضرورة لها.