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رغم غناها بالسعرات الحرارية... معلومات صحية تجهلونها عن حلويات العيد!

علم وعالم

2021-04-02 | 07:58
رغم غناها بالسعرات الحرارية... معلومات صحية تجهلونها عن حلويات العيد!
المصدر:
الجمهورية
477 مشاهدة

عموماً، يتمّ التركيز على الجوانب السلبية من المأكولات، خصوصاً عندما يتعلّق الأمر بالحلويات. وبما أنّ أياماً معدودة تفصلنا عن عيد الفصح المجيد، لا بدّ من تسليط الضوء أيضاً على إيجابيات ضيافاته، من معمول على أنواعه، وبيض الشوكولا، والبيض المسلوق.

أوضحت اختصاصة في التغذية جوزيان الغزال، انه «يجب الأخذ في الاعتبار أنّ كل قطعة منه تحتوي على 230 إلى 500 سعرة حرارية وفق حجمها. ليس المطلوب الحرمان من المعمول إطلاقاً من أجل الحفاظ على الوزن، إنما يمكن الاستمتاع به شرط حذف عدد السعرات الحرارية ذاته خلال اليوم، ويتمّ ذلك عبر إجراء تعديلات غذائية للسيطرة على الأمر مثل تخفيف حصص الفاكهة، أو الاستغناء عن الخبز...».
 
وتابعت: «لكي يكون المعمول صحّياً جداً، يمكن الحرص على تحضيره في المنزل بواسطة عجينة رقيقة، الأمر الذي سيخفف من جرعة الزبدة والسمنة المستهلكتين. فضلاً عن وضع كمية أعلى من التمر أو الجوز أو الفستق حلبي بدلاً من سكب الكثير من السكّر». وعرضت الغزال أبرز ميزات حشوة كل معمول:

التمر
تحتوي كل حبّة تمر صغيرة الحجم على نحو 23 كالوري، وتكون مليئة بالألياف، والحديد، والكالسيوم، والبوتاسيوم، والفيتامين K. ويشتهر التمر بقدرته على منع الإمساك، وتقوية العظام. ولتحقيق أقصى فائدة منه، يمكن ببساطة عدم إضافة السكّر إلى حشوة المعمول بالتمر، إنما الاكتفاء بالتمر وماء الورد والزهر، ما يُغني عن سعرات حرارية لا ضرورة لها.
 
الفستق حلبي
تختبئ فيه الدهون الجيّدة التي ترفع معدل الكولسترول الجيّد (HDL) وتخفض نطيره السيّئ (LDL)، علماً أنّ كل 10 حبّات من الفستق حلبي تحتوي على نحو 40 كالوري، وتؤمّن جرعة عالية من الألياف، والفيتامين E المضاد للأكسدة، والفيتامينات B، والكالسيوم، والماغنيزيوم، والحديد، والزنك، والسلينيوم.

الجوز
إنّ كل حبّتين صغيرتين من الجوز تحتويان على 50 كالوري تقريباً. يتضمّن هذا النوع من المكسّرات عناصر غذائية كثيرة أهمّها الدهون الجيّدة والأوميغا 3، وهو أساسيّ جداً لصحّة القلب والشرايين والدماغ، ويحمي من الجلطات الدماغية وبعض أنواع السرطان مثل سرطان البروستات والمصران.

بيض الشوكولا
وبالنسبة إلى بيض الشوكولا، دعت الغزال إلى «اختيار الشوكولا الأسود لاحتوائه على جرعة عالية من الماغنيزيوم، والبوتاسيوم، والحديد، والزنك، والفيتامينات B. إنه يحسّن المزاج، ويخفض الكولسترول السيّئ، ويحمي القلب، ويحافظ على استقرار معدل ضغط الدم. إنّ كل حبّة صغيرة من بيض الشوكولا تحتوي على ما بين 30 إلى 50 كالوري، لذلك يجب تناوله باعتدال».

البيض المسلوق
أمّا البيض المسلوق، فقد أشارت خبيرة التغذية إلى أنّ «كل بيضة تحتوي من 70 إلى 80 كالوري، وهي كمية متدنّية جداً نسبةً للمغذيات المهمّة المُختبئة فيها. إنّ بياض البيض غنيّ بالبروتينات، والفيتامينات A وB، والسلينيوم، والكاروتينويد. أمّا صفاره فيحتوي على دهون سيّئة تُعرف بالمشبّعة، والكثير من الكولسترول، أي 185 ملغ للصفار الواحد. ولكن حتى الأشخاص الذين يعانون ارتفاع الكولسترول أو أمراض القلب عليهم عدم حذف هذه المادة من غذائهم، إنما تناولها باعتدال، أي يمكنهم الحصول على بيضة واحدة كل 3 أيام. وبشكلٍ عام، يُنصح بتناول بيضتين 3 مرّات في الأسبوع».

وعن تلوين البيض، أوصَت بـ»اللجوء إلى الملوّنات الطبيعية التي يمكن استمدادها من الفاكهة والخضار والتوابل، مثل قشرة البصل، والشمندر، والسبانخ، والكاري، والسمّاق، والتوت... وتفادي الملوّنات الصناعية التي تخترق القشرة لتصل إلى أجزاء البيض وتُلحق الضرر بصحّة الكبار والصغار».

وخِتاماً، شدّدت الغزال على أنّ «الحرمان من مأكولات عيد الفصح اللذيذة أمر ممنوع، إنما المطلوب ببساطة تناولها بكميات صغيرة بعيداً من التخبيص والمبالغة، وإجراء التعديلات الملائمة خلال هذه الفترة لتفادي اكتساب الوزن أو التعرّض لأي مشكلة صحّية».
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