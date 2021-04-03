هل يحتاج المسافرون ممن تلقوا جرعتي لقاح كورونا الى الحجر واجراء الفحص؟

وتقوم الوكالة بتحديث إرشاداتها بسبب الدراسات التي تُظهر فعالية لقاحات فيروس كورونا، والوتيرة السريعة للتطعيمات، والتي تقترب الآن من 3 ملايين شخص يوميًا في أمريكا.وأعطى مسؤولو الصحة الفيدرالية، امس الجمعة، الضوء الأخضر للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل لاستئناف السفر، حيث يقدر أن 100 مليون أمريكي قد حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا، وتتزايد الأدلة على فعالية اللقاحات.وأكدت المراكز أن لا حاجة للحجر بعد السفر لمن تلقى جرعتي التطعيم ضد فيروس كورونا.هذه الإرشادات التي طال انتظارها من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، هي أخبار سارّة للعدد المتزايد من الأشخاص البالغين الذين تم تطعيمهم، والذين يريدون قدرا أكبر من الحرية لزيارة أفراد الأسرة وقضاء الإجازات لأول مرة منذ عام.ومن المتوقع أيضًا أن يساعد في تعزيز قطاعات السفر والطيران التي تسعى إلى تخفيف القيود.